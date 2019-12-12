Aladağ Kaymakamı Gürkan Üçüncü, öğrenci yurdunu ziyaret etti
Aladağ Kaymakamı Gürkan Üçüncü, İller Bankası Şehit Adem Oğuz Yatılı Bölge Ortaokulu Yurdunu ziyaret etti.
12.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:16
Aladağ Kaymakamı Gürkan Üçüncü, İller Bankası Şehit Adem Oğuz Yatılı Bölge Ortaokulu Yurdunu ziyaret etti.
Üçüncü, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Yıldırım ile yurdu ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.
Öğrencilerle sohbet eden Üçüncü, onlarla yemek yedi.
Ziyarette Kaymakam Üçüncü, öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıttı.
Kaynak: AA