Alaçam'da Keşkek Günü

Samsun'un Alaçam ilçesi Karşıyaka Mahallesi Muhtarlığı önderliğinde keşkek günü düzenlendi.

İlçe halkını bir araya getiren keşkek gününün geleneksel hale getirmeyi düşündüklerini söyleyen Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Mustafa Kartal, "Mahalle sakinlerimizin katkıları ile muhtarlığımızın organizesinde etli yahni, keşkek ve tatlı ikram etmenin mutluluğunu yaşadık. Mahallemizde de artık bu gelenek haline geldi. Amacımız hem mahalle halkının kaynaşmasını hem de genç nesillere bu güzel geleneklerin aktarılmasını sağlamaktır. Yapmış olduğumuz etkinliğimizin bundan sonraki yıllarda da devam etmesini ve bu güzellikleri halkımızla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık bin 500 kişiye Alaçam'nın meşhur etli yahnili keşkek, tatlı ve ayranı ikram edildi.

Keşkek gününe kaymakam Oğuz Alp Çağlar, Belediye Başkanı Hadi Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Bedir, Alaçam Esnaf Odası Başkanı Vedat Özyılmaz, Muhtarlar Derneği Başkanı Raif Vatan ve mahalle muhtarları katıldı. - SAMSUN