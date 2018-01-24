Alaçam'da Güvenlik ve İstişare Toplantısı

Alaçam Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar başkanlığında aylık güvenlik ve istişare toplantısı yapıldı.

Alaçam Muhtarlar Derneği Toplantı Salonunda yapılan aylık güvenlik ve istişare toplantısında Kaymakam Oğuz Alp Çağlar gündeme gelen konularla ilgili bilgilendirme yaptı.

Karşılıklı görüş alışverişinin de yapıldığı toplantıda istek, dilek ve şikayetler dinlendi. Kurum müdürleri de görev alanına giren konularda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiler. Toplantı sonunda Samsun İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik personeli tarafından tarafından "Her köy bir işletme" projesinin tanıtımı yapıldı.

Toplantıya Belediye Başkanı Hadi Uyar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Murat Şenyurt, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, Alaçam Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Radi Şen, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı. - SAMSUN