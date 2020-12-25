Alacaklısından megafonla parasını istedi görenler hayrete düştü

Alacaklısından megafonla parasını istedi görenler hayrete düştü

ERZURUM - Erzurum'da bir vatandaş alacaklısının dükkanının önüne giderek megafonla parasını istedi. Megafonla bağırarak parasını isteyen vatandaşı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Erzurum Tebrizkapı semtindeki Esnaf Murat Hakseven, 2012 yılında bir komşusuna 50 bin TL'lik altın borcu verdi. O günden bu güne parasını alamayan Haksever, ilginç bir yöntemde alacağını istedi. Eline megafon alan Haksever, "Benim paramı verin, cumaya gitmekle bu işler olmuyor" diyerek alacaklısının dükkanının önünde hakkını istedi.

Megafonla bağırarak parasını isteyen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, görüntüler sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÇAĞRI KORKMAZ