Alacaklısından megafonla parasını istedi görenler hayrete düştü
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Alacaklısından megafonla parasını istedi görenler hayrete düştü

25.12.2020 18:32 | Son Güncelleme: 25.12.2020 18:37

Alacaklısından megafonla parasını istedi görenler hayrete düştü Erzurum'da bir vatandaş alacaklısının dükkanının önüne giderek megafonla parasını istedi.

Alacaklısından megafonla parasını istedi görenler hayrete düştü

ERZURUM - Erzurum'da bir vatandaş alacaklısının dükkanının önüne giderek megafonla parasını istedi. Megafonla bağırarak parasını isteyen vatandaşı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Erzurum Tebrizkapı semtindeki Esnaf Murat Hakseven, 2012 yılında bir komşusuna 50 bin TL'lik altın borcu verdi. O günden bu güne parasını alamayan Haksever, ilginç bir yöntemde alacağını istedi. Eline megafon alan Haksever, "Benim paramı verin, cumaya gitmekle bu işler olmuyor" diyerek alacaklısının dükkanının önünde hakkını istedi.

Megafonla bağırarak parasını isteyen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, görüntüler sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.

Alacaklısından megafonla parasını istedi görenler hayrete düştü
Alacaklısından megafonla parasını istedi görenler hayrete düştü
Alacaklısından megafonla parasını istedi görenler hayrete düştü
Alacaklısından megafonla parasını istedi görenler hayrete düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÇAĞRI KORKMAZ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 18:39:41. #1.15#
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