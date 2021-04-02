Alabora olan tekneden suya düştü, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alabora olan tekneden suya düştü, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Alabora olan tekneden suya düştü, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde balık avlamak için açıldığı denizde teknesi alabora olan A.Ö., Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldıOlay, bugün öğle saatlerinde, Arıklıaltı mevkisinde kıyıya 150 metre açıkta meydana geldi.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde balık avlamak için açıldığı denizde teknesi alabora olan A.Ö., Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Olay, bugün öğle saatlerinde, Arıklıaltı mevkisinde kıyıya 150 metre açıkta meydana geldi. A.Ö. balık avlamak için teknesiyle denize açıldı. Ancak aniden etkisini artıran fırtına nedeniyle dalgalara kapılan tekne alabora oldu. Suya düşüp, sürüklenmeye başlayan A.Ö.'nün imdat çığlıklarını duyan bir kişi, Sahil Güvenlik ekiplerini aradı.

İhbar üzerine olay gelen ekipler, A.Ö.'yü kurtararak, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirdi. A.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alabora olan tekneden suya düştü, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
Alabora olan tekneden suya düştü, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Erkan Kandemir Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Özge Özder Sezen Aksu Hande Erçel
Spor Erol Bulut Ersun Yanal İsmail Kartal Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Alabora olan tekneden suya düştü, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 16:00:23. #1.15#
title