Akyurt Belediyesi çiftçilere reflektör dağıttı
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Akyurt Belediyesi çiftçilere reflektör dağıttı

22.12.2020 11:31 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:36
Akyurt Belediyesi çiftçilere reflektör dağıttı

Akyurt Belediyesi ilçede çiftçilikle uğraşan vatandaşlara, traktörlerine yerleştirmeleri için reflektör dağıtımı yaptı.

Akyurt Belediyesi ilçede çiftçilikle uğraşan vatandaşlara, traktörlerine yerleştirmeleri için reflektör dağıtımı yaptı.

Akyurt Belediyesi Lojistik Tesislerinde çiftçilerle bir araya gelen Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, reflektörün özellikle karanlıkta traktörüyle ilerleyen çiftçilerin işine yarayacağını söyledi.

Başkan Hilal Ayık, "Eskiden beri gece ve karanlıkta ilerleyen traktörler, arkadan gelen araçlar tarafından kolayca görülemezler. Bu nedenle hem çiftçilerimiz ve traktör sahipleri hem de araç sürücülerimiz tehlike altında kalıyor. 500 çiftçimiz ve traktör sahibi vatandaşımız, dağıttığımız reflektörler sayesinde özellikle karanlıkta daha görünür olacak ve bu da trafikteki güvenliklerini artıracak. Bugüne kadar çiftçilerimizle beraber yeni ürünlerin ekiminden hasadına, tohum desteğinden sulamaya kadar çok kez bir araya geldik. Elimizden geldiği kadar, her alanda çiftçilerimize destek olmaya çalıştık. Bundan sonra da aynı şekilde çiftçilerimizin yanında olacağız. Ülkemizin tarım üretimine ihtiyacı var. Akyurtumuz herkesin tanıdığı Çubuk Ovasının yüzde 30'luk bir bölümünü kaplıyor. Bu da sanayinin yanında bir tarım ilçesi olduğumuzu gösteriyor. Bu vesileyle çiftçilerimizle bir arada olmaktan dolayı oldukça mutluyuz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Akyurt Belediyesi çiftçilere reflektör dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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