Akyazı'da taksiciden kampanyaya destek Akyazı'da taksiciden kampanyaya destekSAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, taksici Fatih Asan 2 günlük geliri olan 200 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

Akyazı'da taksiciden kampanyaya destek

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, taksici Fatih Asan 2 günlük geliri olan 200 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

Akyazı'da taksicilik yapan Fatih Asan, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 2 günlük geliri olan 200 TL'yi bağışladı. Fatih Asan yaptığı açıklamada, 'Devletimizin sosyal dayanışma yardım kampanyasına bir nebze olsa da bu çağrıya destek olmak amacıyla 2 günlük kazancımızı devletimize ve milletimize bağışladım. Koronavirüs yüzünden işlerimizde yüzde 80 oranında düşüş var ama Mevlam rızkımızı veriyor. İnşallah devlet ve millet el ele olup bu illetten kurtulacağız' dedi.

Kaynak: DHA