Akyazı'da sokak hayvanları unutulmadı Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, belediye ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, belediye ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı.

Akyazı Belediyesi sağlık işleri birimi sokak hayvanlarının bakımını ve tedavilerini yapıyor.

Sağlık birimi çalışanı Ersin Güzel, birimde bu görevi gönüllü olarak üstlendiğini belirterek, "Güvercinleri besliyoruz bunların mutluluğu güzel bir duygu. Az önce sokaktaki bir köpek, hasta olduğu için barınağa götüreceğim. Tasması olduğu için sağlığına kavuştuğunda tekrar aldığımız noktaya bırakacağım. Belediyemizin barınağında sokak hayvanlarının düzenli şekilde bakımları yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA