Akvadent, Sektörel Bakış'ın konuğu oldu

Sektörel Bakış programı, sektöründe istikrarlı bir yükseliş ile ticari hayatına devam eden ağız ve diş sağlığı polikliniği olan Akvadent'e konuk oldu. Firma yetkilisi Dr. Muhyettin Yılmaz, Sektörel Bakış'ın sorularını yanıtladı.

Dr. Yılmaz'ın yaptığı açıklamada, çene cerrahisi, ortodonti, pedridonti ve peryodontoloji gibi ağız ve diş sağlığı ile alakalı bütün branşlarda kendi alanında uzmanlaşmış hekimler ile birlikte hizmetlerini kesintisiz vermeye devam ettiklerini vurguladı.

DİŞ SAĞLIĞINDA HASTA PLANLAMASININ ÖNEMİ

Dr. Muhyettin Yılmaz'ın yaptığı açıklamalara göre Akvadent'in kurum olarak ele aldığı en önemli konulardan birisi Hasta planlaması. Hastaların kayıt işlemlerinden sonra, çekilen Röntgen filmlerinin doktorlar ve protez uzmanları tarafından ciddi bir planlama yapıldıktan sonra operasyonlara başladığını açıkladı.

COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE AKVADENT

'' En önemli avantajımız Salgın öncesi dönemlerde insanlar maske takmazken biz maskeye, eldivene ve dezenfektana hayatımızda sürekli yer veriyorduk'' diyen Yılmaz, steril koşulların en üst seviyede olduğu poliklinikte, dezenfekte ve temizlik çalışmalarının hassasiyetle devam ettiğini ve edeceğini belirtti.

ÇOCUKLARDA DİŞ MUAYENESİ SIKLIĞI

Dr. Yılmaz: Çocuklarda sağlıklı Ağız yapısı ve Diş yapısı oluşumunu desteklemek için çocukların 6 ayda bir düzenli muayene olması gerekmektedir.

4 ADIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Dr. Muhyettin Yılmaz verdiği demeçte diş hastalarının poliklinik seçimi yaparken kesinlikle özen göstermesi ve dikkat etmesi gereken konuları bizlere sıraladı. Yılmaz: Kendi branşında uzman doktorlar tarafından hizmet verilen bir kurum olmalıdır, öte yandan muayenehanenin kesinlikle steril ortam olması gerekmektedir. Hasta planlamasına özen gösterilmesi gerekmektedir, hasta planlaması yaparken en ufak noktayı atlamak operasyonların başarısız sonuçlanacağının en büyük göstergesidir.