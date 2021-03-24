AKUT ekiplerinden BEÜ Rektörü Prof. Dr. Elmastaş'a ziyaret
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AKUT ekiplerinden BEÜ Rektörü Prof. Dr. Elmastaş'a ziyaret

24.03.2021 15:41 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:51
AKUT ekiplerinden BEÜ Rektörü Prof. Dr. Elmastaş'a ziyaret

Bitlis Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ı ziyaret etti.

Bitlis Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ı ziyaret etti.

Rektörlük makamında AKUT ekiplerini ağırlayan Elmastaş, ziyaretten duyduğu memnuniyetti dile getirdi.

26. Avrupa Kros Şampiyonasında gümüş madalya kazanan BEÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi Milli Atlet Ayetullah Aslanhan, milli takım antrenörleri Fahri Tunçtan ve Fadıl Kara da Elmastaş'ı ziyaret etti.

Öğrenci ve antrenörleri makamda ağırlayan Elmastaş, başarılarından dolayı kendilerini tebrik etti.

Elmastaş, "Üniversite olarak öğrencilerin geleceğini planlarken bir yandan da sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlere her türlü desteği vereceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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