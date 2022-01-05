Akşener, vatandaşı canından bezdiren zamlar sonrası demediğini bırakmadı: Sayın Erdoğan gözlerin ışıldıyor mu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gelen zamlara tepki gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuk olduğu bir programda sarf ettiği "Gözlerime bak" sözlerine atıfta bulunan Akşener, gelen zamlar üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözler söyledi.

"VATANDAŞ ÇARPILDIKÇA SENİN DE GÖZLERİN IŞIL IŞIL OLUYOR MU?"

Akşener konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Hazine'nin başına, bakan diye getirdiğin, 'Nebati Kuyruklu Yıldızı', milletimiz çarpıldıkça, utanmadan, 'Gözlerindeki ışıltıdan' bahsediyor. Hal böyleyken şimdi ben de sana sormak istiyorum Sayın Erdoğan, vatandaş çarpıldıkça, senin de gözlerin ışıl ışıl oluyor mu? Mesela elektrik faturaları yüzde 127 artınca kara kışta doğal gaza yaptığın zamdan sonra senin de gözlerin ışıldıyor mu?"

Akşener'in açıklamalarından satır başları:

"3 Ocak 2021 tarihi itibariyle partimizin üyesi sayısı 512 bin 543 kişi oldu. Yani İYİ Parti yarım milyon kişilik kocaman bir aile. Sayın Erdoğan ve ucube sisteminin elinde milletçe, zorluklarla mücadele ederek geçirdiğimiz bir yılı daha geride bıraktık. Her yeni yıl yeni bir umuttur. İnanıyorum ki yeni yılla birlikte Türkiye makus tarihini yenecek, yeni bir siyasi iklim ve kadrolarla hak ettiği huzura erecek. Maalesef yeni yıla zam kabusuyla girdik. AK Parti iktidarı 20 Aralık akşamı faiz indiriyorum deyip aslında artırarak küçük yatırımcıyı çarpmıştı.

"TAKKE DÜŞTÜ KEL GÖRÜNDÜ"

31 Aralık gecesi de elektrikten doğalgaza, vergilerden harçlara, iğneden ipliğe yaptığı zamlarla asgari ücretlinin aldığı yüzde 50 zammı da çarptı.Zammı gece yarısından sonra geçerli ilan ederek zamları enflasyondan kaçırıp, milyonlarca memur ve emeklimizin yeni yılı zammını da çarpmış oldu.Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının dolandırıcıları bile kıskandıran yönetim anlayışı sağ olsun yeni yıla rekor seviyede zamlarla girdik. Artık takke düştü kel göründü. Vicdansızca yapılan bu rekor zamlar iktidarın beceriksizliğinin bir vesikasıdır. Bu iktidarın bu saatten sonra Türkiye'ye vereceği tek şey daha çok yoksulluk ve daha çok acıdır. Sayın Erdoğan, biz üzerimize düşeni yaptık. Seni defalarca uyardık. 'Damat kadar başınıza taş düşsün' derken Nureddin Nebati'yi ekonominin üzerine meteor gibi düşürdün. Sana kaç kere söyledim önce ekonomiye olan güveni tesis edeceksin, bunun başka yolu yok dedim.

"AZ KALDI, O SANDIK YAKINDA GELECEK"

Sen sözünü tutmadın milletimizle yaptığımız sözleşmeye ihanet ettin. Artık yeter, milletimize daha fazla çile çektirmeye hakkın yok. Sen istesen de istemesen de kızsan da bağırsan da millet iradesinden kaçış yok o sandık elbet bir gün gelecek. Sen milletimize tutmadığın sözlerin hesabını vereceksin. Türkiye'nin çözülemeyecek derdi yok. Biz buradayız, biz hazırız. Emin olun biz çözeriz. Az kaldı, o sandık çok yakında gelecek ve bu beceriksiz iktidar tıpış tıpış gidecek. O gün geldiğinde tek bir insanımız bile kaybetmeyecek. Bu iktidar gidince her bir vatandaşımız daha çok kazanacak.

"MİLLETİMİZE DERMAN OLMAK İÇİN 115 BİN KM YOL YAPTIK"

İktidar yan gelip yatarken, ben ve arkadaşlarım 2021 yılını meydanlarda, sokaklarda, dükkanlarda geçirdik. 12 ayda 59 ilimizde 174 ilçemize gittik. Milletimizin derdine derman olmak için 115 bin km yol yaptık. Geçtiğimiz hafta Uşak'taydık. Dönerci bir kardeşim, 'Öğrencilerin karnını doyurabileceğin bir tek döner vardı. Artık o da ucuz değil. Bir porsiyonu 10 liraya satıyoruz. Önceden 30 kilo döner takıyordum şimdi 10 kilo. Ev geçindirmede zorlanıyoruz.' dedi.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ ÇOK DERTLİ"

Virüsün yeni varyantı hızla yayılıyor. Bu süreçte en büyük yük sağlık ordumuzda. İki yıldır pandemiyle mücadele eden sağlık çalışanlarımız çok dertli. Bugün milletin kürsüsünde bir sağlık çalışanı kardeşimizi ağırlayacağız. Biliyorsunuz sayın Erdoğan geçtiğimiz sene sağlıkçılarımıza 'Hakkınız ödenmez' dedi. Nitekim dediğini yaptı haklarını ödemedi. Birazcık ek ödemeyi Aralık ayında verecekti. Onu da ödemedi sonraki bahara bıraktı. Sağlık çalışanlarımız senin danışmanların gibi 5-10 maaş istemiyor, 12 bin liralık hesap da ödemiyorlar. Sadece hak ettikleri maaşı almak istiyorlar. Sağlık çalışanları kardeşlerim hak ettiğiniz maaşları almak için konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Onlar yapmazsa İYİ Parti iktidarında biz yapacağız. İYİ Parti iktidarında hastalar müşteri, sağlık çalışanları da köle olmayacak."