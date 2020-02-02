: Akşener, İzmir Adliyesi önündeki Şehit Fethi Sekin Anıtını ziyaret etti

02.02.2020 16:59 | Son Güncelleme: 02.02.2020 17:01

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelişi

Meral Akşener'in Fethi Sekin'in adliye önündeki anıtına çelenk bırakması

Dua edilmesi İZMİR - 5 Ocak 2017'de terör örgütü PKK mensuplarınca İzmir Adliyesi'ne düzenlenen hain saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in adliye önündeki anıtını ziyaret eden Akşener, buraya çelenk bıraktı, dua etti. Sekin'in şehit olduğu noktaya karanfil bıraktı.

Kaynak: AA

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