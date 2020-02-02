Akşener, İzmir Adliyesi önündeki Şehit Fethi Sekin Anıtını ziyaret etti
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Akşener, İzmir Adliyesi önündeki Şehit Fethi Sekin Anıtını ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelişi Meral Akşener'in Fethi Sekin'in adliye önündeki anıtına çelenk bırakması Dua edilmesi İZMİR - 5 Ocak 2017'de terör örgütü PKK mensuplarınca İzmir Adliyesi'ne düzenlenen hain saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in adliye önündeki...

02.02.2020 16:59 | Son Güncelleme: 02.02.2020 17:01
Akşener, İzmir Adliyesi önündeki Şehit Fethi Sekin Anıtını ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelişi

Meral Akşener'in 'in adliye önündeki anıtına çelenk bırakması

Dua edilmesi İZMİR - 5 Ocak 2017'de terör örgütü PKK mensuplarınca 'ne düzenlenen hain saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in adliye önündeki anıtını ziyaret eden Akşener, buraya çelenk bıraktı, dua etti. Sekin'in şehit olduğu noktaya karanfil bıraktı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Akşener, İzmir Adliyesi önündeki Şehit Fethi Sekin Anıtını ziyaret etti
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