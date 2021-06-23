Akşener: "(Bosna soykırımı) İnsanlık suçunu unutanların, insanlığın gönlünde yeri olmaz, olamaz"
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Akşener: "(Bosna soykırımı) İnsanlık suçunu unutanların, insanlığın gönlünde yeri olmaz, olamaz"

Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelmesi Partiye katılanlara rozet takılması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelmesi

Partiye katılanlara rozet takılması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)

Akşener: '(Bosna soykırımı) İnsanlık suçunu unutanların, insanlığın gönlünde yeri olmaz, olamaz'
Akşener: '(Bosna soykırımı) İnsanlık suçunu unutanların, insanlığın gönlünde yeri olmaz, olamaz'
Akşener: '(Bosna soykırımı) İnsanlık suçunu unutanların, insanlığın gönlünde yeri olmaz, olamaz'
Akşener: '(Bosna soykırımı) İnsanlık suçunu unutanların, insanlığın gönlünde yeri olmaz, olamaz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem

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Akşener: "(Bosna soykırımı) İnsanlık suçunu unutanların, insanlığın gönlünde yeri olmaz, olamaz" - Haberler
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