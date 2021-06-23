Akşener: "(Bosna soykırımı) İnsanlık suçunu unutanların, insanlığın gönlünde yeri olmaz, olamaz"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelmesi Partiye katılanlara rozet takılması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelmesi
Partiye katılanlara rozet takılması
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem