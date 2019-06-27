Akşener, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger ile görüştü

İYİ PARTİ Genel Başkanı Meral Akşener, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile makamında görüştü.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Ziyarette Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan da hazır bulundu. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşme sonrası açıklama yapılmadı.



Kaynak: DHA