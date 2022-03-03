Akşemsettin Millet Kıraathanesi açılıyor

MAMAK, ANKARA (İHA) - Mamak Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Akşemsettin Millet Kıraathanesi, 5 Mart Cumartesi günü saat 14.00'de hizmete açılacak.

Mamak Belediye Başkan Murat Köse'nin seçim çalışmaları sırasında ilçe sakinlerine söz verdiği projelerden biri olan millet kıraathaneleri Mamak'ta açılmaya devam ediyor. Akşemsettin Mahallesi'nde 5 Mart Cumartesi günü saat 14.00'da hizmete açılacak Millet Kıraathanesi de çocuk ve gençlere sağlıklı, nezih bir ortamda kitap okuma, ders çalışma fırsatı sunacak. Gençlerin yanı sıra, ilçe sakinleri de çayını ve kahvesini içerken bir yandan da kitap ve günlük gazeteleri okuma imkanı bulacak.

"Vatandaşlarımız gönülden muhabbetimizle ağırlanacak"

Söz verdiği bir projeyi daha hayata geçirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bu güzide mekanımızda 7'den 70'e tüm vatandaşlarımız, kitapların sıcak ve bilgi dolu dünyasıyla kuşanacak, ikramlarımız ve gönülden muhabbetimizle ağırlanacak" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Yerel