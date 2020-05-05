Akşemsettin'de yüzme havuzu inşaatı devam ediyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in söz verdiği projelerin arasında yer alan yüzme havuzunun yapım çalışması devam ediyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in söz verdiği projelerin arasında yer alan yüzme havuzunun yapım çalışması devam ediyor.

Daha sağlıklı nesiller yetiştirmek, özellikle gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora yönlendirmek için, farklı spor branşlarında birçok projeye imza attıklarını belirten Başkan Deniz Köken, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ilçede iki kapalı yüzme havuzunun çalışmalarının bir an önce tamamlanarak hizmete alınacağı müjdesini verdi.

TESİS 7 BİN 150 METREKARE ALAN ÜZERİNE KURULUYOR

Yüzme havuzlarının ilki Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Akşemsettin'de yapılıyor. Proje, toplam 7 bin 150 metrekare alan üzerinde gerçekleştirilecek. Yarı olimpik yüzme havuzu, bin 250 metrekarelik alanda yapılacak. Alanda ayrıca 2 bin 644 metrekarelik sert peyzaj alanında yürüyüş parkuru, koşu parkuru, fitness ve çocuk oyun alanı, dinlenme alanları yer alacak. Bunların dışında 590 metrekarelik alana kafeterya, 704 metrekarelik alana ise otopark yapılacak. Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, havuz inşaatının kısa sürede tamamlanması için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: DHA