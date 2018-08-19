Akseki Kaymakamı Nasır, Trafik Denetimine Katıldı

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, trafik denetimine katılarak, yolculuğa çıkan ailelere çeşitli hediyeler verdi.



İçişleri Bakanlığınca başlatılan proje kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ve bölge trafik ekiplerince, Akseki-Manavgat, Akseki-Seydişehir yolu üzerindeki kontrol noktasında denetim yapıldı.

Durdurulan araçlarda seyahat eden vatandaşların bayramını kutlayan, sürücülerle sohbet eden Kaymakam Nasır, denetimler hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Sürücülere kolonya ve çikolata ikram edildi. Polisler, denetim yaptıkları sürücülere İçişleri Bakanlığının bastırdığı trafik kurallarını anlatan el ilanlarını dağıttı.

Kaymakam Nasır, sürücüleri emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali, aşırı hız konusunda dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Bayram süresince emniyet ve jandarma ekipleriyle sokakta olacağını vurgulayan Nasır, "Misafirlerimizin huzurlu ve güvenli bir bayram tatilini geçirmesi için denetimlerimiz 7 gün 24 saat devam edecek." dedi.