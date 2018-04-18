Akseki'de Yangın Söndürme Ekibine Uygulamalı Eğitim

Akseki'de, Orman İşletme Müdürlüğünce yangın söndürme ekibinde görev yapacak işçilere eğitim verildi.



Akseki Orman İşletme Müdürü İsmail Kaya, Murtiçi Orman İşletme Deposu'nda düzenlenen eğitim programında, orman yangınlarına karşı en etkili yöntemin, araç ve teçhizatın doğru ve yerinde kullanılması olduğunu söyledi.

Bilinçsiz uygulamalarının zaman kaybı ve yangının büyümesine yol açabileceğine dikkat çeken Kaya, arozöz ve ekipmanların zamanında bakıma alınmasının da yangın söndürme çalışmalarında yaşanabilecek olumsuzlukları ortadan kaldıracağını kaydetti.



Hazırlık çalışmaları kapsamında 6 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracının bakımının yapıldığını aktaran Kaya, ormanlara karşı duyarlılığı artırmak için kahvehanelerde toplantılar düzenleyeceklerini ifade etti.