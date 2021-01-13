Akseki'de takla atan cipin sürücüsü yaralandı
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Akseki'de takla atan cipin sürücüsü yaralandı

13.01.2021 15:57 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:05

Akseki ilçesinde takla atan pick-upın sürücüsü yaralandı.

Akseki ilçesinde takla atan pick-upın sürücüsü yaralandı.

Nurettin Taş'ın kullandığı 07 AAH 610 plakalı araç, Akseki-Manavgat kara yolu Geriş Mahallesi kavşağı yakınlarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akseki-Manavgat kara yolunun İbradı Kavşağı'nda ise sürücüsü öğrenilemeyen 34 BIP 926 plakalı otomobil, kayarak refüje çıktı.

Kimsenin yaralanmadığı kazada, araçta hasar oluştu.

Akseki'de takla atan cipin sürücüsü yaralandı
Akseki'de takla atan cipin sürücüsü yaralandı
Akseki'de takla atan cipin sürücüsü yaralandı
Akseki'de takla atan cipin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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