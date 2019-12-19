Akseki'de kimsesiz çocuklar yararına kermes düzenlendi
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Akseki'de kimsesiz çocuklar yararına kermes düzenlendi

Bu yıl ilki düzenlenen "Aksekili kadınların çocuklara destek kermesi" ilgi gördü.

19.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:46
Akseki'de kimsesiz çocuklar yararına kermes düzenlendi

Bu yıl ilki düzenlenen "Aksekili kadınların çocuklara destek kermesi" ilgi gördü.

Katılımcılar hiçbir maddi destek almadan evlerinde yaptıkları yiyecekleri 'nda satışa sundu.

Kermese Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, Akseki Belediye Başkanı , AK Parti ve CHP temsilcileri ile vatandaşlar da destek verdi.

Kermesten elde edilen yaklaşık 11 bin lira, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne teslim edildi.

Gelir, Akseki'de yaşayan kimsesiz, yetim ve öksüz çocuklar yararına kullanılacak.

Kaynak: AA
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