ANTALYA- Akseki Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
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ANTALYA- Akseki Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

20.12.2020 11:45 | Son Güncelleme: 20.12.2020 12:01

Akseki Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında giyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Akseki Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında giyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Belediye ekiplerince ilçenin belirli noktalarına koyulan kaplara düzenli olarak mama ve su bırakıldı.

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, yaptığı açıklamada, "Sokakta yaşayan canlıların aç kalmaması için onlara mama ve yem dağıtıyoruz. Bu süreci hep birlikte dayanışma ile atlatacağımıza inanıyorum. Onların üşümesi bizim üşümemiz anlamına gelir. Onların tüm gereksinimlerini karşılamak için çalışıyoruz. Sokak hayvanlarının aç kalmaması için mümkün olduğunca hassas davranıyoruz. Belediye olarak hayvanları korumayı bir görev biliyoruz." dedi.

Kulübelerin vatandaşlar tarafından korunmasını isteyen Özkan, "Belediye olarak 8 aydır süren pandemi sürecinde, hayvanlar için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Pandemi sürecinden en çok sokak hayvanlarımız etkileniyor. Suluklar, mamalıklar yapıldı. Şimdi de kulübelerimizi yaptık. Akseki'mizde hava koşulları kışın çok soğuk ve zor geçiyor.. Yeni doğan köpekler ve kediler var. Onlar için kulübeler yaptık ve belli noktalara bıraktık." diye konuştu.

ANTALYA- Akseki Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
ANTALYA- Akseki Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
ANTALYA- Akseki Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
ANTALYA- Akseki Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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