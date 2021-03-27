Akseki Belediye Başkanı Özkan, lokma dağıttı
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Akseki Belediye Başkanı Özkan, lokma dağıttı

Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel
Akseki Belediye Başkanı Özkan, lokma dağıttı

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, Berat Kandili dolayısıyla lokma dağıttı.

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, Berat Kandili dolayısıyla lokma dağıttı.

Özkan, belediye hizmet binası önünde düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlara lokma ikram etti, kandillerini kutladı.

Tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni kutladığını belirten Özkan, lokma ikramına vatandaşın ilgi gösterdiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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