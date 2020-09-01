Akseki Belediye Başkanı Özkan'dan Yörük kızı Emine'ye hediye
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Akseki Belediye Başkanı Özkan'dan Yörük kızı Emine'ye hediye

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, okuma azmiyle dikkati çeken ve doktor olmak isteyen "Torosların Kardeleni" Yörük kızı Emine Betül Küçükakça'yı ziyaret ederek hediye verdi.

01.09.2020 15:27 | Son Güncelleme: 01.09.2020 15:32

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, okuma azmiyle dikkati çeken ve doktor olmak isteyen "Torosların Kardeleni" Yörük kızı Emine Betül Küçükakça'yı ziyaret ederek hediye verdi.

Ziyarette gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Özkan, küçük kıza belediye olarak her zaman destek vereceklerini söyledi.

Emine'ye tablet ve kitaplar hediye eden Özkan, "Eğitim hayatında devamlı yanında olacağız inşallah." dedi.

Emine ise çok mutlu olduğunu belirterek Özkan'a teşekkür etti.

Ziyarete AK Parti Akseki İlçe Başkanı Halis Lütfi Gündoğdu ve Bucakkışla Mahallesi Muhtarı da katıldı.

Göç ettikleri yaylada babasıyla birlikte hayvanlarını otlatırken ders çalışmayı da ihmal etmeyen Emine'nin haberi ilgi çekmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla küçük kızı övmüş ve bilgisayar sözü vermişti.

Akseki Belediye Başkanı Özkan'dan Yörük kızı Emine'ye hediye

Kaynak: AA

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