Akseki Belediye Başkanı Özkan'dan çobanlara ziyaret

09.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:00

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, ilçede etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimdeki Kuyucak Mahallesi'nde zor şartlarda çobanlık yapanları ziyaret etti.

Ziyarette Özkan, birlikte çay içip sohbet ettiği çobanların sorunlarını dinledi.

Çobanlığın çok eski ve önemli bir meslek olduğunu belirten Özkan, "Çobanlarımız çok zor şartlar altında geçimlerini sağlıyorlar. Her zaman onların yanındayız. Allah yardımcıları olsun." dedi.

Çobanlar da Özkan'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA