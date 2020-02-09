Akseki Belediye Başkanı Özkan'dan çobanlara ziyaret
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Akseki Belediye Başkanı Özkan'dan çobanlara ziyaret

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, ilçede etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimdeki Kuyucak Mahallesi'nde zor şartlarda çobanlık yapanları ziyaret etti.

09.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:00
Akseki Belediye Başkanı Özkan'dan çobanlara ziyaret

Belediye Başkanı , ilçede etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimdeki Mahallesi'nde zor şartlarda çobanlık yapanları ziyaret etti.

Ziyarette Özkan, birlikte çay içip sohbet ettiği çobanların sorunlarını dinledi.

Çobanlığın çok eski ve önemli bir meslek olduğunu belirten Özkan, "Çobanlarımız çok zor şartlar altında geçimlerini sağlıyorlar. Her zaman onların yanındayız. Allah yardımcıları olsun." dedi.

Çobanlar da Özkan'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA
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