Aksaz Sosyal Tesisleri yeni sezona hazırlanıyor
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Aksaz Sosyal Tesisleri yeni sezona hazırlanıyor

1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek alanlar içinde yer alan Biga Belediyesi Aksaz Sosyal Tesisleri gerekli tedbirlerle birlikte yeni yaz sezonuna hazırlanıyor.

Aksaz Sosyal Tesisleri yeni sezona hazırlanıyor
29.05.2020 17:48 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:48

1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek alanlar içinde yer alan Biga Belediyesi Aksaz Sosyal Tesisleri gerekli tedbirlerle birlikte yeni yaz sezonuna hazırlanıyor.

Biga Belediyesi mücavir alanında yer alan Aksaz'daki Sosyal Tesisler bakım-onarım, yenileme, temizlik ve dezenfekte çalışmalarının ardından yeni yaz sezonuna açılarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Aksaz Sosyal Tesisleri'nin 15 Haziran tarihinden itibaren hizmet vermesi için planlama ve çalışma yaptıklarını söyledi.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri ve yeni normalleşme süreci kapsamında kararlar açıklanırken, plajlar da belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek. Bu kapsamda yaz sezonunda Biga'da hizmet verecek alanlar içinde yer alan Biga Belediyesi Aksaz Sosyal Tesisleri'nde hummalı bir çalışma var.

Çalışmalar ve yenilikler hakkında bilgi veren Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Bir yandan pandemiyle mücadele ederken bir yandan da vatandaşlarımızın huzurla vakit geçirebileceği ve tatil yapacağı alanları iyileştirmek için çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de Biga'mızın eşsiz ve doğal güzelliklerinden olan Aksaz koyundaki tesislerimizde yaptığımız çalışmalardır. Sosyal tesislerde şezlong, duş, mangal, oyun grupları ve kamelyalar bulunurken, bunlara ek olarak hem halkımızın mangal keyfi hem de sosyal mesafe kuralıyla birlikte daha fazla insanımıza hizmet vermesi için şömine sayılarımızı artırıyoruz. Aynı zamanda yeni şezlong, şemsiyeler ekleyerek lavabo ve kamelyalar yaptırıyoruz. Plajımızda ilk kez sahil temizleme aracıyla temizlik ve düzenleme yapılacak. Yine bir ilk olarak plaj voleybolu için zemin ve diğer ekipmanlar hazırlanıyor. Yürüyüş yolları yaptığımız tesisimizde çocuklarımızın güzel ve eğlenceli bir şekilde vakit geçirdiği oyun grupları boyanıyor. Binamızın iç ve dış bakım onarımı yapılırken dış cephesi boyanıyor. Vatandaşlarımızın denize girip güneşlendiği, dalga sesleri eşliğinde huzurlu bir gün geçirmesini istiyoruz ancak hedefimiz maske ve mesafe kuralına dikkatle uyarak Covid-19'a karşı önlemimizi almaktır. İnşallah gerekli önlemlerle birlikte huzur ve sağlık içinde bir yaz dönemi geçiririz. Şu anda tesislerimizde hummalı bir çalışma var, ekiplerimize teşekkür ediyorum ve kolaylıklar diliyorum" diye konuştu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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