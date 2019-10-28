Aksaray-tost ve sandviç yeme yarışması renkli görüntüler oluşturdu

28.10.2019 15:55

Tost ve sandviç yeme yarışması renkli görüntüler oluşturdu

Aksaray'da 10'uncu yılını kutlayan bir işletme 'En çok yiyen kazansın' yarışması organize etti. Kadın ve erkek olarak ayrılan ve iki farklı kategoride düzenlenen tost ve sandviç yeme yarışları renkli görüntülere sahne olurken birincilik ödülü olarak 250 lira değerinde hediye çeki verildi.

Erkek ve kadın yarışmacıların katıldığı yarışmada en çok tost dilimi yiyen kadınlar birincisi Emine Kahraman, en çok tost dilimi yiyen erkekler birincisi Muhammed Aslanhan, en çok sosisli sandviç yiyen kadınlar birincisi Güneş Diken, en çok sosisli sandviç yiyen erkekler birincisi Hüseyin Can Balkan oldu. Yarışmanın birincilerine 250 lira değerinde hediye çeki verildi. Etkinliğin en heyecanlı dakikaları ise '1975 model PontiacTransammodel' klasik araba ödüllü sandviç yarışması oldu. Yarışmacılar 74 olan dünya rekorunu 10 dakika içerisinde kırmak için kıyasıya bir mücadele sarf etti. Araba kazanma arzusuyla en çok sandviçi yemek için ter döken yarışmacılar rekora ulaşamasalar da renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldular. Rekora en çok yaklaşan ise 36 sosisli sandviç yiyen Özgür Aslanhan oldu.

Aksaray'da ilk defa tost ve sandviç yeme yarışmasını kendilerinin düzenlediğini aktaran işletme sahibi Mustafa Sevgiç, Bu organizasyon kar amaçlı düzenlenmedi. Erkek, kadın tost yeme yarışması ve erkek, kadın sandviç yeme yarışmasında toplam 16 kişi yarıştı. Bu 4 farklı kategoride düzenlenen yarışmada 5 dakika içerisinde en çok tostu ve sandviçi yemeyi başaran yarışmacımıza ödül olarak 250 TL değerinde hediye çeki takdim ettik dedi.

Kaynak: DHA