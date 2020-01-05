: Aksaray hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı 7 yaralı

05.01.2020 14:45 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:47

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı 7 yaralı

Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında Yeşiltepe Beldesi yakınlarında meydana geldi. Ramazan Fidan (51) idaresindeki 68 HP 7459 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Ömer Kozan (35) yönetimindeki 68 AAV 274 plakalı otomobille çarpıştı. Hafif ticari araç, savrulup şarampole devrildi. Kazada, sürücülerden Ramazan Fidan, yanında bulunan Cansu Fidan (28), Güler Fidan (45) ve Naime Fidan (80) ile diğer sürücü Ömer Kozan, yanında bulunan Mehmet Yağız Ok (5) ve Lale Ok (24) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan Ramazan Fidan, Güler Fidan ve Naime Fidan, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

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