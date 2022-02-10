Aksaray'dan Suriye'ye 8 tır yardım gönderildi

AKSARAY (AA) - Aksaray Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Aksaray Şubesi tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde toplanan yardım malzemelerini taşıyan 8 tır, Suriye'nin İdlib kentine uğurlandı.

"Yolun İyilik Olsun" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında, hayırseverlerin katkılarıyla tedarik edilen yardımları taşıyan tırlar yola çıkmadan önce Aksaray Müftülüğü önünde tören düzenlendi.

İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, konuşmasında, Aksaray halkının katkılarıyla hazırlanan 8 tırdan oluşan yardım konvoyunu İdlib'e uğurlayacaklarını söyledi.

İdlib'deki insanların soğuk kış şartlarında zorlu bir yaşam mücadelesi verdiğini vurgulayan Güller, "Biz de bu yaşanan sıkıntılara biraz da olsa çözüm olabilmek adına yardım kampanyası başlattık. Allah'a hamdolsun vatandaşlarımız kampanyaya çok büyük ilgi gösterdi. İçinde un, yatak, kömür, temizlik ürünleri ve battaniye gibi malzemeler bulunan 8 tırı yolcu edeceğiz. Rabb'im katkı sağlayanlardan razı olsun." diye konuştu.

Duanın ardından yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Suriye'ye doğru yola çıktı.