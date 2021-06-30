Aksaray'daki Erdoğdu yer altı şehri incelendi
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Aksaray'daki Erdoğdu yer altı şehri incelendi

Aksaray'daki Erdoğdu yer altı şehri incelendi
Anadolu Ajansı / Hacı Özkan - Haberler | Kültür Sanat

Aksaray'ın Eskil ilçesindeki 8 kat ve 40 odadan oluştuğu tahmin edilen Erdoğdu yer altı şehri, incelendi.

Aksaray'ın Eskil ilçesindeki 8 kat ve 40 odadan oluştuğu tahmin edilen Erdoğdu yer altı şehri, incelendi.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Sanat Tarihi Öğretim Üyesi Mert Kocaman, Eşmekaya Belediye Başkanı İsmail Hakkı Güneş yer altı şehrinde incelemelerde bulundu.

Kocaman, AA muhabirine, yer altı şehrinin dehlizler, kemerli odalar, büyük odalar ve tonozlu bölümlerden meydana geldiğini söyledi.

Yer altı şehrinin kaya oyma işlenerek yapıldığını belirten Kocaman, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki defineciler tarafından sürekli tahribata uğratılan bir yer. Tabii ileride hocalarımız tarafından yapılacak kurtarma kazıları ile buraların kazılıp temizlenmesi, bölgenin arkeolojik ve turizm açısından daha önemli bir konuma gelmesini sağlayacaktır. Aksaray, Kapadokya bölgesinin kentlerinden birisi. Bu kapsamda kentte çok fazla sayıda kültür varlığının yer aldığını biliyoruz. Bu açıdan da buradaki yer altı kentinin açılıp temizlenmesi turistlerin kullanımına sunulması bölge için de olumlu olacağı kanaatindeyim."

Belediye Başkanı Güneş ise burayı yıllardır definecilerin kaçak kazı yaparak tahrip ettiğini söyledi.

Yer altı şehrinin arkeolojik ve yüzey çalışmaların başlatılması için ödenek ayrılması gerektiğini aktaran Güneş, Eşmekaya Belediyesi olarak gerekli tüm imkanları sağlayarak yer altı şehrini turizme kazandıracaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacı Özkan

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