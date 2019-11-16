Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 8'i ağır 45 yaralı

16.11.2019 18:15 | Son Güncelleme: 16.11.2019 18:15

Mersin'e gelen yolcu otobüsü Aksaray yakınlarında devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, kaza da 8'i ağır 45 kişi yaralanırken 1 kişi ise hayatını kaybetti.

ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Kaza, saat 05.15 sıralarında Aksaray-Ankara Karayolu'nuda meydana geldi. İstanbul'dan Mersin'e giden Muzaffer İltaş (62) idaresindeki Mersin Vif firmasına ait şehirler arası yolcu otobüsü, bölgedeki yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 8'İ AĞIR 45 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Meydana gelen feci kazada, ilk belirlemelere göre, 1 yolcu olay yerinde hayatını kaybetti, 45 kişi de yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken 8 yolcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA