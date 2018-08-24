Aksaray'da Sulama Göletine Giren Genç Boğuldu

Aksaray'da bir genç sulama göletinde boğuldu.

Muhammet Öztürk (18) arkadaşlarıyla piknik yapmak için Ortaköy ilçesine bağlı Gödeler köyündeki gölete gitti.

Öztürk ve arkadaşları burada serinlemek için sulama göletine girdi. Kıyıya yakın mesafede yüzen Öztürk, bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşları ve gölet çevresinde piknik yapan vatandaşların haber vermesi üzerine gölete gelen Aksaray Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlileri, Öztürk'ün cesedine ulaştı.

Öztürk'ün cesedi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.