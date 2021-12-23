Serbest kalmasına tepki yağıyor! Öğrencisini döven öğretmen hakkında 1.5 yıl hapis cezası isteniyor

14 Aralık günü Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda öğretmen Ali Rıza Y., ders sırasında 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'yı sınıftan çıkartıp koridorda tokat ve yumruk atıp dövdü, boğazını sıktı.

OLAY ANI KAMERADA

Gürültüyü duyan başka sınıftaki teknoloji tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, koşarak ettiği olayda dayak yiyen 11 yaşındaki öğrenci T.K'yı meslektaşı Ali Rıza Y'nin elinden kurtardı. Daha sonra diğer sınıftaki öğretmenler de çıkıp, öğrenciyi alt kata indirdi. Şiddet anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Yaşanan olayın ardından T.K., durumu babası Duran K.'ya anlattı. Duran K. da oğlunu önce hastaneye götürüp sağlık kontrolünden geçirdi, ardından da savcılığa giderek öğretmen Ali Rıza Y. hakkında suç duyurusunda bulundu.

ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenin açığa alındığını belirterek, ''İlimiz Ortaköy İlçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Ali Rıza Y'nin öğrencimizi darp ettiği olay ile ilgili Valiliğimizce öğretmen derslerden el çektirilmiş olup, adli ve idari soruşturma devam etmektedir" denildi.

SERBEST BIRAKILMASINA TEPKİ YAĞIYOR

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, öğretmen Ali Rıza Y'nin öğrencisine uyguladığı şiddetin ardından gözaltına alındığını ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını duyurdu. Öğretmen Ali Rıza Y'nin 1 gün gözaltında tutulduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi: ''14/12/2021 tarihinde Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatıldığı, şüpheli öğretmenin gözaltına alındığı, bir gün gözaltı tedbirleri uygulanan şüpheli hakkında sevk üzerine Ortaköy Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararı uygulanmıştır. Soruşturma süreci Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle yürütülmektedir.''

Mahkemenin bu kararı sonrası sosyal medyada binlerce kullanıcı vicdansız öğretmene tepki gösterirken "#AliRızaYTutuklansın" etiketi açıldı. Kısa sürede Twitter'in 1 numaralı gündemi olan vicdanları yaralayan darp ve sonrasında verilen karara kullanıcılar isyan etti.

ÖĞRETMEN HAKKINDA 1,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, öğrencisi T.K.'ye (11) şiddet uygulayan matematik öğretmeni Ali Rıza Y., hakkında iddianamenin hazırlandığını açıkladı. İddianamede 1,5 yıla kadar hapis cezası istenirken yapılan açıklamada, "Bugün itibariyle Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 23/12/2021 tarih, 2021/1755 Soruşturma, 2021/543 sayılı iddianamesi ile şüpheli öğretmen hakkında 'Beden ve Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı, Kamu Görevlisinin Sahip Bulunduğu Nüfuzu Kötüyü Kullanmak Suretiyle Basit Yaralama Suçundan' kanunda yazılı cezasının üst haddinden cezalandırılması talebi ile Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Son Dakika Haberleri

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