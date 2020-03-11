Aksaray'da öğrenci ve işçi servisleri dezenfekte edildi Aksaray'da belediye tarafından öğrenci ve işçi servisleri hastalıkların önlenmesi için dezenfekte edildi.

Aksaray'da belediye tarafından öğrenci ve işçi servisleri hastalıkların önlenmesi için dezenfekte edildi.



Aksaray'da bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve halkın korunması kapsamında güvenlik önlemleri alan Aksaray Belediyesi, geçtiğimiz günlerde kentte bulunan toplu ulaşım araçlarının dezenfekte edilmesinin ardından bugün de öğrenci ve işçi servislerini dezenfekte etti. Aksaray Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerçekleştirilen dezenfekte işleminde tüm minibüsler uzman ekiplerce tek tek dezenfekte edildi. Dezenfekte edilen minibüslere dezenfekte edildiğine dair etiketler yapıştırıldı.



Konuyla ilgili bilgi veren Aksaray Servis ve Minibüsçüler Odası Başkanı Veysel Öztürk, "Halk otobüslerimizin, şehir merkezinde çalışan özel halk otobüslerimizin bu hastalıkları önlemek amaçlı, korunmak amaçlı yapılan bir ilaçlama. Şimdi de bugün ise belediye başkanımızın talimatları doğrultusunda servis araçlarımızı, şehir içinde çalışan yaklaşık 600 tane servis aracımız var. Bunların tamamı ilaçlanıyor" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İHA