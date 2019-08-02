Aksaray'da markette yangın

Aksaray'da markette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kurtuluş Mahallesi'nde 5 katlı binanın giriş katındaki marketin elektrik panosu henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Market çalışanlarının haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakikalık çalışmayla yangını söndürdü. Duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan kişiler de ekiplerce kurtarıldı.

Dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yangında iş yeri hasar gördü.

Kaynak: AA