Aksaray'da karantinada olan Nihat Yıldız, 'İyi ki Türkiye'ye gelmişiz'
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Aksaray'da karantinada olan Nihat Yıldız, 'İyi ki Türkiye'ye gelmişiz'

Aksaray'da karantinada olan Nihat Yıldız, 'İyi ki Türkiye'ye gelmişiz'
02.05.2020 11:28 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:33

Aksaray'da karantinada olan Nihat Yıldız, 'İyi ki Türkiye'ye gelmişiz'RUSYA'dan getirildikten sonra Aksaray'daki KYK yurdunda karantina altına alınan Nihat Yıldız (47), 3 günlük karantina sürecini anlattı.

Aksaray'da karantinada olan Nihat Yıldız, 'İyi ki Türkiye'ye gelmişiz'

RUSYA'dan getirildikten sonra Aksaray'daki KYK yurdunda karantina altına alınan Nihat Yıldız (47), 3 günlük karantina sürecini anlattı. Yıldız, "Aslında gelirken tedirginlik yaşamıştık. Ama gördük ki iyi ki gelmişiz. Açıkçası bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk. Buradaki insanlara teşekkür ediyoruz" dedi.

Bir yıl önce doğalgaz rafine şantiyesi kurulumu için Rusya'ya giden Nihat Yıldız, koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan'da Türkiye'ye getirildi. Yıldız, karantina sürecini geçirmek üzere Aksaray'daki KYK yurduna yerleştirildi. Karantina sürecinde yaşadıklarını anlatan Yıldız, "Türkiye'nin koronavirüs nedeniyle kapıları kapatmasından sonra tedirgin olmuştuk. Daha sonra yurt dışı yaşayan vatandaşların ramazan ayı içerisinde getirileceğini öğrendik. Bizden bilgilerimiz istendi. 29 Nisan'da uçakla bizi Nevşehir'e getirdiler. 98 kişi indikten sonra sağlık kontrollerimiz yapıldı ve sonrasında otobüsle Aksaray'da KYK yurduna yerleştirildik. Biz kaldığımız yurda gelmeden önce isimlerimiz buraya gelmiş. İsim sırasına göre bizlere burada odalara yerleştirdiler. Burada 14 gün ihtiyaç duyacağımız tüm temizlik ve malzemelerimiz malzemeleri odamıza koymuşlar. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Buraya gelirken içimde bir şüphe vardı. Kalacağım yer nasıl diye. Biz gelmeden önce bizim için rahatlığımız için buralar hazırlanmış. Bu gün sabah yine gelip ateşimizi ölçtüler. Sabah, öğle ve akşam düzenli yemeklerimiz geliyor. Birde burada kablosuz internet ile yakınlarımız ile görüntülü konuşabiliyorum. Kaldığım odada günlük sporumu da yapıyorum. Bize yardımcı olan ekiplere çok teşekkür ediyoruz."dedi.

Aksaray'da karantinada olan Nihat Yıldız, 'İyi ki Türkiye'ye gelmişiz'

Kaynak: DHA

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