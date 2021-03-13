Aksaray'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü coşku ile kutlandı
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Aksaray'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü coşku ile kutlandı

13.03.2021 10:08 | Son Güncelleme: 13.03.2021 10:17

Aksaray'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü coşku ile kutlandıAKSARAY'da, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Aksaray'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü coşku ile kutlandı

AKSARAY'da, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törende, Aksaray Belediyesi tarafından top atışı yapıldı. Vali Hamza Aydoğdu, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve çok sayıda kişinin katılımıyla İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, "Tüm Aksaraylılar olarak hep beraber kutluyoruz. Coşkuyla hep birlikte İstiklal Marşımızı okuduk. Bu anlamda bir farkındalık oluşturmak istedik. Yetişen yeni çocuklarımız, İstiklal Marşı'nın değerini ve önemini bilsinler. Bu kültür ve birikim nesilden nesile aktarılsın. Bu anlamda gençlerimiz çok güzel bir etkinlik hazırladı. Tüm Aksaray 7'den 70'e bugünki etkinliklere katıldı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın" dedi.

Aksaray'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü coşku ile kutlandı
Aksaray'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü coşku ile kutlandı
Aksaray'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü coşku ile kutlandı
Aksaray'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü coşku ile kutlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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