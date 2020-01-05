Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Ramazan Fidan (51) idaresindeki 68 HP 7459 plakalı otomobil ile Ömer Kozan'ın (35) kullandığı 68 AAV 274 plakalı otomobil, Koçaş yolu Yeşiltepe mevkisinde çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçlardaki Lale (24) ve Mehmet Yağız Ok (5) ile Cansu (28), Güler (45) ve Naime Fidan (80) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.