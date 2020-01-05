Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

05.01.2020 12:52 | Son Güncelleme: 05.01.2020 13:24
Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Ramazan Fidan (51) idaresindeki 68 HP 7459 plakalı otomobil ile Ömer 'ın (35) kullandığı 68 AAV 274 plakalı otomobil, Koçaş yolu Yeşiltepe mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücülerle araçlardaki Lale (24) ve Mehmet Yağız Ok (5) ile Cansu (28), Güler (45) ve Naime Fidan (80) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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