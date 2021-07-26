Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Anadolu Ajansı / Oğuzhan Demiray - Haberler | Güncel

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Adil Altıntaş (65) yönetimindeki Hollanda plakalı 3 ZNV 31 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolu Nevşehir kavşağında Mustafa Avcıoğlu (43) idaresindeki 16 BV 308 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada sürücülerden Altıntaş, araçlardaki Nimet Altıntaş (59) ve Renginar İsmail Rufadova (45), Yusuf Berat (1), Hürriyet (65) ve Burcu Avcıoğlu (62) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oğuzhan Demiray

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