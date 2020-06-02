Aksaray'da dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi
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Aksaray'da dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi

Aksaray'ın Eskil ilçesinde öğleden sonra etkili olan dolu yağışı tarım arazilerinde zarara neden oldu.

Aksaray'da dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi
02.06.2020 17:51 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:55

Aksaray'ın Eskil ilçesinde öğleden sonra etkili olan dolu yağışı tarım arazilerinde zarara neden oldu.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde öğleden sonra başlayan ve akşama doğru etkisini artıran dolu yağışı tarım arazilerinde zarara neden oldu. Dolu yağışı sonrası ekili tarım arazisi adeta beyaza bürünürken, dolu tarlalarda ekili ürünlere zarar verdi. Yaklaşık 1 saat boyunca devam eden dolu yağışını vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Şiddetli yağışın tarlalara düşmesi çiftçileri de zor durumda bıraktı. Ekili tüm ürünler zarar görürken, bölgede neredeyse mahsulün tükenmesine neden oldu.

Çiftçi Ahmet Görür (50), "Her şey Allah'tan gelir, belki de nasibimiz budur ama bu sene hava şartları üreticiyi bitirdi. Gerçekten çok zor dönemlerden geçiyoruz. Önce soğuklar geldi, bir kısım mahsule don vurdu şimdi de ürünlerimizi dolu vurdu. Vardır bunda da bir hayır diyoruz. Yetkililerden bu ülkenin bel kemiği olan çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesini ve destek çıkılmasını istiyoruz" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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