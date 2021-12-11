AKSARAY (İHA) - Aksaray'da annelere narkotik eğitimi verildi

AKSARAY - İçişleri Bakanlığı tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında faaliyete geçirilen "En iyi narkotik polisi anne" projesi ile Aksaray'da narkotik ekipleri özellikle okullarda annelere eğitim veriyor.

Aksaray'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında faaliyetlerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yol faaliyete geçirilen "En iyi narkotik polisi anne" projesiyle annelere eğitim veriyor. Özellikle okullarda annelerle bir araya gelen narkotik polisleri burada geniş kapsamlı sunumlar yapıyor. Uyuşturucuyla ilgili görselleri annelere tanıtarak bu maddelerin nasıl kullanıldığı, kullanıldığında insanda ne gibi değişimler olduğunu anlatan NSM ekipleri, böyle bir durumla karşılaşıldığında nasıl bir önlem alınması gerektiği konusunda da bilgiler verdi.

Atatürk İlkokulu Müdürü Recep Çelen, verilen eğitimlerle velilerin aydınlatıldığına dikkat çekerek, "Bugün Emniyet Müdürlüğünden gelen bir ekibimiz 'En iyi narkotik polisi anne' eğitimi kapsamında bizlere seminer verdi. Velilerimizi bu konuda aydınlattılar. Yoğun bir veli katılımı oldu. Buradaki amacımız uyuşturucu kullanan çocuklar hakkında velilerimizi bilgilendirmek ve ilk haber dar olan veliler olduğu için uyuşturucu kullanımının daha çok ilerlemeden önlemini almış olmalarıydı. Velilerimiz bu konuda bilgilendirildi" ifadelerini kullandı.

Aksaray Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Hatice Şahin Eroğlu ise "Narkotik polislerimizle birlikte velilerimizi uyuşturucu konusunda uyarmak, bilgilendirmek ve çocuklarımızı bu konuda biraz daha bilinçli hale getirmek için bir eğitim programı. Bir çocuk kurtarmak bile büyük bir mesele. Kime faydamız olursa şükür diyeceğiz. Bu eğitimler aralıksız devam edecek" dedi.