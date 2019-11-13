Aksaray bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Aksaray bıçaklı kavga: 2 yaralı

Bıçaklı kavga: 2 yaralıAKSARAY 'da çıkan kavgada, 2 kişi bıçakla yaralandı.

13.11.2019 20:32 | Son Güncelleme: 13.11.2019 20:33
Aksaray bıçaklı kavga: 2 yaralı

Bıçaklı : 2 yaralı

'da çıkan kavgada, 2 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi Bediüzzaman Bulvarında meydana geldi. R.D (19) ile Afganistan uyruklu Zabiollah Rahimi (21) ve Hamed Tajik (15) arasında belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine R.D, bıçakla Zabiollah Rahimi'yi sırtından ve omzundan, Hamed Tajik'i ise sağ bacağından bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan R.D'i yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Aksaray bıçaklı kavga: 2 yaralı
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