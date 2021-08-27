Aksaray Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Aktürk, basın mensuplarıyla bir araya geldi
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Aksaray Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Aktürk, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Aksaray Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Aktürk, basın mensuplarıyla bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Aksaray Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsrafil Aktürk, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Aksaray Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsrafil Aktürk, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Müdürlüğün konferans salonunda düzenlenen toplantıda Aktürk, 2021 yılı ilk 6 aylık yapılan hizmetler hakkında bilgi verdi.

Aktürk, yaptığı konuşmada, müdürlük olarak kentte çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Müdürlüğün kent genelinde 307 personelinin olduğunu vurgulayan Aktürk, şunları kaydetti:

"Müdürlük olarak belirlediğimiz hedefler noktasında ilerliyoruz. Aile ve Toplum Hizmetleri kapsamında 5 bin 910 aileyi ziyaret ettik. Aile eğitim kapsamında 1500 kişiye online eğitim verdik. Kurum bakımında bulunan çocuk sayısında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 15 azalma sağlamak. Koruyu aile yanına yerleştirilen çocuk sayısında geçen yıla oranla yüzde 15 artış sağlamak. Gibi hedeflerimizi tutturma konusunda emin adımlarla ilerliyoruz."

Program soru cevabın ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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