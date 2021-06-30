AKŞAM YERLEŞTİĞİ PANSİYONDA ÖLÜ BULUNDU
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AKŞAM YERLEŞTİĞİ PANSİYONDA ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da Mehmet Mutlu Kutlar (40), kaldığı pansiyonda ölü bulundu.

ANTALYA'da Mehmet Mutlu Kutlar (40), kaldığı pansiyonda ölü bulundu. Polis, akşam pansiyona yerleştiği belirtilen Kutlar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 563 Sokak üzerindeki bir pansiyonda meydana geldi. Akşam pansiyona giriş yaptığı belirtilen Mehmet Mutlu Kutlar'ın odasında kapı arkasında hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Mehmet Mutlu Kutlar'ın öldüğü belirlendi. Kapı arkasında olması ve kapının tamamının açılmaması nedeniyle olay yeri inceleme ekibi merdivenle pencereden girip, çalışma yapmasının ardından cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AKŞAM YERLEŞTİĞİ PANSİYONDA ÖLÜ BULUNDU
AKŞAM YERLEŞTİĞİ PANSİYONDA ÖLÜ BULUNDU
AKŞAM YERLEŞTİĞİ PANSİYONDA ÖLÜ BULUNDU
AKŞAM YERLEŞTİĞİ PANSİYONDA ÖLÜ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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