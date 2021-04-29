Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var
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Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var

Haberler.com / Merve Tokaz - Haberler | Güncel

Kastamonu'da akşam yemeğine davet ettikleri sağır ve dilsiz Hakkı Öksüzoğlu'na yuvalarını açan Terzioğlu ailesi, evlatları gibi benimsedikleri Hakkı Öksüzoğlu'na 50 yıldır bakıyor.

Kastamonu Merkeze bağlı Şubaşı Köyü'nde yaşayan Ahmet Terzioğlu, kahvehanede çay içmek için yanına oturan sağır ve dilsiz Hakkı Öksüzoğlu'nu, yemek ikram etmek için evine davet etti. Kısa süreli bir araştırmadan sonra Hakkı Öksüzoğlu'nun kimsesiz olduğunu öğrenen Ahmet Terzioğlu, genç adamın ailesini bulmak için jandarmaya başvuruda bulundu.

KİMSESİZKEN BULMUŞTU, SOYADINI VERDİ

Gazetelere verdiği ilanlardan da bir sonuç alamayınca kimsesiz adamı kendi nüfusuna almak için Nüfus Müdürlüğü'ne başvuru yapan Terzioğlu, genç adama kendi soyadını verdi.

ÖZ EVLATLARINDAN AYIRMADI

Doğduğu günden bu yana hayatta kalan kimsesi olmayan Öksüzoğlu'na gözü gibi bakan Ahmet Terzioğlu, yıllarca besleyip, büyüttüğü Öksüzoğlu'nu öz evlatlarından ayırmadı. Ahmet Terzioğlu'nun ölümünden sonra babasının görevini, öz oğlu AhmetMuammer Terzioğlu üstlendi. Terzioğlu, babasının öldüğü günden bu yana Öksüzoğlu'nun her türlü ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

BABASININ EMANETİNE SAHİP ÇIKTI

Babasının ölümünden sonra Öksüzoğlu'nun tüm bakımını üstlendiğini söyleyen Muammer Terzioğlu, "Babam 1999 yılında vefat etti. Babam ölürken Hakkı amcayı bizlere emanet etti. Aramızda bir kan bağı olmasa da can bağı var. 50 senedir yanımızda olan, babamızın bize emaneti olan Hakkı amcayı ailesi çıksa dahi kimseye vermeyiz" dedi.

Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var
Merve Tokaz
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