Akrep yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Akrep 24. Bölüm fragmanı izle!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akrep yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Akrep 24. Bölüm fragmanı izle!

Akrep yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Akrep 24. Bölüm fragmanı izle!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Star'ın sevilen dizisi Akrep dizisinin yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyordu. Akrep dizisinin yeni bölüm fragmanının yayınlanması sonrası izleyiciler Akrep yeni bölümde neler olacak merak etti. Akrep yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Akrep 24. Bölüm fragmanı izle! İşte, yeni bölümün detayları ve daha fazlası…

Ekranların sevilen dizisi Akrep yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Yeni bölümde neler olacağı hakkında ip uçları veren fragman izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Akrep yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Akrep 24. Bölüm fragmanı izle!

AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ahmet, Efe'yi üzerine salan kişinin kim olduğunu öğrenmek için Ferda'ya baskı yaparken, Efe hastanede yaşam savaşı vermektedir. Merve, Efe'nin başına gelenlerden ötürü Perihan ve Ferda'yı suçlar. Ancak ne Perihan'ın ne Ferda'nın durmaya niyeti vardır ve bu kez Ahmet'i yavaş yavaş ölüme götürecek bir yol seçerler. Perihan, Ahmet'i ortadan kaldırmak için Ferda'ya zehir verir ve Ahmet'e zehri içirmesini tembihler. Böylelikle arkalarında hiçbir delil bırakmadan Ahmet'in hayatına son vereceklerdir.

Ayşem, Aras'ın evlilik teklifini kabul eder ve ikili evlilik için hazırlıklara başlar. Bu durum Duru'yu iyice çıkmaza sürükler. Perihan ise Duru'ya bu evliliğin gerçekleşmeyeceğine dair söz verir. Ferda, Ayşem'i hatasından döndürmeye çalışırken, Ahmet bu evliliğin gerçekleşmesi için ısrar eder.

Ferda, bir evlat olarak içinde kalanları gerçekleştirmek istediğini Perihan'a söyler. Böylelikle anne-kız birbirlerinde yarım kalan ne varsa tamamlamak için harekete geçerler. Birlikte geçirdikleri duygu dolu anlar ise anne-kızı birbirine daha çok bağlar.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Muharrem İnce Binali Yıldırım İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Seren Serengil Serenay Sarıkaya Barış Murat Yağcı
Spor Enes Ünal Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Akrep yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Akrep 24. Bölüm fragmanı izle! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 10:21:28. #1.16#

title