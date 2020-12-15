Akrep dizisi ne zaman, saat kaçta? Akrep dizisinin konusu ne? Akrep dizisi yeni bölüm fragmanı izle!
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Akrep dizisi ne zaman, saat kaçta? Akrep dizisinin konusu ne? Akrep dizisi yeni bölüm fragmanı izle!

15.12.2020 10:47 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:51
Akrep dizisi ne zaman, saat kaçta? Akrep dizisinin konusu ne? Akrep dizisi yeni bölüm fragmanı izle!

Akrep dizisi ne zaman, saat kaçta? Akrep dizisinin konusu ne? Dizi severler tarafından merak ediliyor. Akrep dizisi 11 Aralık yani bugün saat 20.00'da Star TV ekranlarında ilk bölümü seyirciyle buluştu. Dizinin konusunu ve oyuncu kadrosunu ve yeni bölümü ile ilgili detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.


Star'ın yeni dizisi 'Akrep', cuma akşamı yayınlanan ilk bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. İlk bölüm sonrası yayınlanan yeni bölüm tanıtımı ise merak duygusunu arttırdı. Akrep dizisi ne zaman, saat kaçta? Akrep dizisinin konusu ne? Akrep dizisi 2. bölüm fragmanı ne zaman?

AKREP DİZİSİ KONUSU?

Düşmanını zehirlediği gibi, kendini de sokmayı bilen 'Akrep', geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesini konu alıyor. İhanetin, lanetin, aşkın ve anneliğin savaşı ile dolu bir "Akrep" dövüşü, seyirciyi farklı bir hikayenin içine sokacak.

Akrep dizisi ne zaman, saat kaçta? Akrep dizisinin konusu ne? Akrep dizisi yeni bölüm fragmanı izle!
AKREP DİZİSİ

AKREP OYUNCULARI KİMLER?

  1. Demet Akbağ
  2. Evrim Alasya
  3. Bekir Aksoy
  4. Yusuf Çim
  5. Aslı Melisa Uzun
  6. Beril Pozam
  7. Taha Baran Özbek
  8. Esila Umut
  9. Müge Su Şahin
  10. Ahsen Türkyılmaz
  11. Demet Gül
Akrep dizisi ne zaman, saat kaçta? Akrep dizisinin konusu ne? Akrep dizisi yeni bölüm fragmanı izle!
AKREP DİZİSİ

AKREP DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Akrep dizisi STAR TV'de ekrana geliyor.

AKREP DİZİSİ HANGİ GÜN,NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Akrep dizisi STAR TV'de Cuma günleri ekrana gelecek.

Akrep dizisi 1. Bölüm Özeti:

Perihan Emgen (Demet Akbağ); kızı, torunları ve çok sevmese de kızı için katlandığı damadı ile yıllar içinde kelimenin tam anlamıyla tırnakları ile kazıyarak kurduğu rahat, konforlu ve iktidarlı bir hayat sürmektedir. Bir gece karakoldan gelen telefon ile hepsinin hayatı sonsuza dek değişecektir! Kızı Berna'nın cesedi bulunmuştur!

Demir parmaklıklar ardında, karşısında gencecik bir avukata Perihan'ın hayatını neden alt üst ettiğini anlatan Ferda Kendirci (Evrim Alasya) ise tırnakları ile kazıyarak bir mahalle kuaförü sahibi olmuştur ama Perihan'ın sahip olduklarının peşindedir! Karakoldan gelen telefon ile Emgenlerin evine ve hayatına bomba gibi düşen Ferda, Perihan'ın kızı, damadının ise sevgilisidir! Henüz bir yaşında iken terk ettiği kızı şimdi ailesini darmaduman eden kişi olarak karşısındadır! Ferda'yı hapishaneden kurtarmak için dinleyen Ayşem'in de Ferda'nın ve kızı Merve (Müge Su Şahin)'nin hayatına bir bomba gibi düşmesi an meselesidir!

Akrep dizisi ne zaman, saat kaçta? Akrep dizisinin konusu ne? Akrep dizisi yeni bölüm fragmanı izle!
AKREP DİZİSİ

Emgen Ailesi'nin torunları Duru (Aslı Melisa Uzun), Şahin (Taha Baran Özbek) ve Ece (Ahsen Türkyılmaz); Perihan ve Ferda'nın savaşının ortasında kalacaktır.

Bu savaş, Ferda'nın komşusu İpek (Esila Umut) ve Aras'ın (Yusuf Çim) hayatını da tamamen değiştirecek, gençlerin hepsini aşkın ve nefretin ortasında bir dünyanın gelgitleri arasına sürükleyecektir.

Akrep dizisi 2. Bölüm Fragman

Yeni Bölümüyle 18 Aralık Cuma Saat 20:00'da Star'da

Akrep dizisi 2. Bölüm Fragmanı İzlemek İçin Tıklayınız...

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