Akrep dizisi konusu nedir? Akrep ne zaman başlıyor? Oyuncuları kim?
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Akrep dizisi konusu nedir? Akrep ne zaman başlıyor? Oyuncuları kim?

03.12.2020 10:08 | Son Güncelleme: 03.12.2020 10:11
Akrep dizisi konusu nedir? Akrep ne zaman başlıyor? Oyuncuları kim?

Akrep dizi ilk olarak Şahmeran adıyla planlandı ama sonradan Akrep isminde karar kılınan yeni dizi yakında Star Tv'den yayınlanacak. Peki Akrep dizisi konusu nedir? Akrep ne zaman başlıyor? Oyuncuları kim? Nerede çekiliyor? Başrollerinde; Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim'in yer aldığı Akrep dizisi hakkında detaylar...

Star'da ekrana gelecek olan Akrep dizisinin ilk tanıtım videosu yayınlandı. Akrep dizi ilk olarak Şahmeran adıyla planlandı ama sonradan Akrep isminde karar kılınan yeni dizi yakında Star Tv'den yayınlanacak. Peki Akrep dizisi konusu nedir? Akrep ne zaman başlıyor? Oyuncuları kim? Nerede çekiliyor? Başrollerinde; Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim'in yer aldığı Akrep dizisi hakkında detaylar...

AKREP DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Star'da yayınlanacak olan yeni dizi 'Akrep'in merak uyandıran ilk tanıtımı yayınlandı. Başrollerinde; Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim'in yer aldığı dizide; geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesi ekrana gelecek.

Yapımını, 1441 Production adına İrfan Şahin'in üstlendiği dizinin yönetmenliğini Gökçen Usta üstleniyor.Dizinin senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme alıyor.

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Akrep dizisi konusu nedir? Akrep ne zaman başlıyor? Oyuncuları kim?

AKREP DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Akrep dizisinin ilk bölümü yakında STAR TV'de yayınlanacak.

Akrep dizisi düşmanını zehirlediği gibi, kendini de sokmayı bilen 'Akrep', geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesini konu alıyor. İhanetin, lanetin, aşkın ve anneliğin savaşı ile dolu bir "Akrep" dövüşü, seyirciyi farklı bir hikayenin içine sokacak.

Akrep Dizisi Oyuncu Kadrosu:

Demet Akbağ (Perihan), Evrim Alasya (Ferda), Bekir Aksoy (Fikret), Yusuf Çim (Aras), Demet Gül, Müge Su Şahin (Merve), Esila Umut (İpek), Taha Baran Özbek, Pelin Uluksar

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