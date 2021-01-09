Akrep dizisi Duru kimdir? Aslı Melisa Uzun kimdir? Akrep dizisinde Duru'yu canlandıran Aslı Melisa Uzun kaç yaşında, nereli?

Cuma akşamları Star TV ekranlarında yayınlanan Akrep dizisi oyuncuları büyük ilgi görüyor. Akrep dizisinde Duru karakterini canlandıran Aslı Melisa Uzun da sosyal medyada gündem oldu! Peki, Akrep dizisi Duru kimdir? Akrep dizisinde Duru karakterini canlandıran Aslı Melisa Uzun kimdir? Aslı Melisa Uzun kaç yaşında ve nereli?

Baş rollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya ve Bekir Aksoy gibi oyuncuların yer aldığı Akrep dizisi Cuma akşamları büyük ilgi görüyor. Akrep dizisi konusu kadar oyuncuları da büyük ilgi görüyor. Akrep dizisinde Duru karakterini canlandıran Aslı Melisa Uzun da sosyal medyada ve internette büyük ilgi gördü. Peki, Akrep Duru kimdir? Akrep dizisinde Duru karakterini canlandıran Aslı Melisa Uzun kimdir? Aslı Melisa Uzun kaç yaşında ve nereli?

ASLI MELİSA UZUN KİMDİR?

Aslı Melisa Uzun 28 Temmuz 1995 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. 25 yaşındaki Aslı Melisa Uzun, Türk oyuncu ve mankendir. Aslı Melisa Uzun, 2015 yılında 'Miss Turkey Universe' seçilmiştir. 2015 Miss Universe güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etmiştir. Henüz üç yaşındayken dans kurslarına başlayan ve daha sonra bale ile jimnastik eğitimi alan Aslı Melisa Uzun, Arkadaşlar İyidir isimli dizide rol aldı.

Arkadaşlar İyidir dizisindeki Seda Yılmaz karakteriyle izleyicilerin takdirini kazanan oyuncu, çıkışını bu şekilde yapmıştır. Daha sonra Erkenci Kuş dizisinde Gamze karakterini canlandıran oyuncu bu dizide de kendinden söz ettirdi. Aslı Melisa Uzun, şimdilerde Akrep dizisinde Duru karakterini canlandırmaktadır.