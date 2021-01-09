Akrep dizisi Duru kimdir? Aslı Melisa Uzun kimdir? Akrep dizisinde Duru'yu canlandıran Aslı Melisa Uzun kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Akrep dizisi Duru kimdir? Aslı Melisa Uzun kimdir? Akrep dizisinde Duru'yu canlandıran Aslı Melisa Uzun kaç yaşında, nereli?

09.01.2021 00:22 | Son Güncelleme: 09.01.2021 00:29
Akrep dizisi Duru kimdir? Aslı Melisa Uzun kimdir? Akrep dizisinde Duru'yu canlandıran Aslı Melisa Uzun kaç yaşında, nereli?

Cuma akşamları Star TV ekranlarında yayınlanan Akrep dizisi oyuncuları büyük ilgi görüyor. Akrep dizisinde Duru karakterini canlandıran Aslı Melisa Uzun da sosyal medyada gündem oldu! Peki, Akrep dizisi Duru kimdir? Akrep dizisinde Duru karakterini canlandıran Aslı Melisa Uzun kimdir? Aslı Melisa Uzun kaç yaşında ve nereli?

Baş rollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya ve Bekir Aksoy gibi oyuncuların yer aldığı Akrep dizisi Cuma akşamları büyük ilgi görüyor. Akrep dizisi konusu kadar oyuncuları da büyük ilgi görüyor. Akrep dizisinde Duru karakterini canlandıran Aslı Melisa Uzun da sosyal medyada ve internette büyük ilgi gördü. Peki, Akrep Duru kimdir? Akrep dizisinde Duru karakterini canlandıran Aslı Melisa Uzun kimdir? Aslı Melisa Uzun kaç yaşında ve nereli?

ASLI MELİSA UZUN KİMDİR?

Aslı Melisa Uzun 28 Temmuz 1995 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. 25 yaşındaki Aslı Melisa Uzun, Türk oyuncu ve mankendir. Aslı Melisa Uzun, 2015 yılında 'Miss Turkey Universe' seçilmiştir. 2015 Miss Universe güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etmiştir. Henüz üç yaşındayken dans kurslarına başlayan ve daha sonra bale ile jimnastik eğitimi alan Aslı Melisa Uzun, Arkadaşlar İyidir isimli dizide rol aldı.

Arkadaşlar İyidir dizisindeki Seda Yılmaz karakteriyle izleyicilerin takdirini kazanan oyuncu, çıkışını bu şekilde yapmıştır. Daha sonra Erkenci Kuş dizisinde Gamze karakterini canlandıran oyuncu bu dizide de kendinden söz ettirdi. Aslı Melisa Uzun, şimdilerde Akrep dizisinde Duru karakterini canlandırmaktadır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Murat Kurum Donald Trump Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Hülya Avşar Demet Akalın
Spor Can Bartu Mesut Özil Ozan Tufan Metin Oktay Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kaza Kongre Kocaeli Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akrep dizisi Duru kimdir? Aslı Melisa Uzun kimdir? Akrep dizisinde Duru'yu canlandıran Aslı Melisa Uzun kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 00:29:56. #1.15#
title