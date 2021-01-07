Akrep dizisi 5. bölüm ne zaman? Akrep yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Akrep dizisi yeni bölüm fragmanı izle!
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Akrep dizisi 5. bölüm ne zaman? Akrep yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Akrep dizisi yeni bölüm fragmanı izle!

07.01.2021 22:00 | Son Güncelleme: 07.01.2021 22:04
Akrep dizisi 5. bölüm ne zaman? Akrep yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Akrep dizisi yeni bölüm fragmanı izle!

Star TV ekranlarında yayınlanan Akrep dizisi, beklenen yeni bölümüyle yarın akşam seyircilerle buluşacak! Baş rollerinde Demet Akbağ ve Evrim Alasya'nın bulunduğu, Akrep 5. bölüm ne zaman? Akrep yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Akrep dizisi yeni bölüm fragmanı izle!

Akrep dizisinin son bölümünde, Perihan'ın Ferda'ya oynadığı oyun Merve'nin Fikret ve Ferda'nın ilişkisini öğrenmesine neden oldu ve seyirciler bir sonraki bölümde karakterlerin başına ne gelecek merak etmeye başladı. Peki, Akrep dizisi 5. bölüm ne zaman? Akrep yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Akrep dizisi yeni bölüm fragmanı izle!

AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Perihan'ın, kızı Merve'yi kullanarak yaptığı hamle karşısında deliye dönen Ferda, karşı hamle yapmaya karar verir. Ferda, Fikret'i zorlayarak Perihan'ı çıldırtmak ister. Fikret'e tek çözümün evlilik olduğunu söyleyen Ferda, bu konuda tüm kozlarını oynayacaktır. Ancak, gün geçtikçe şüpheleri ile Ferda'ya olan tutkusu arasında gitgelleri artan Fikret, bu çözüme onay vermez.

AKREP DİZİSİ 5. BÖLÜM NE ZAMAN?

Baş rollerinde Demet Akbağ ve Evrim Alasya'nın yer aldığı Akrep dizisi, yeni bölümüyle 8 Ocak Cuma günü saat 20:00'da Star TV ekranlarında olacak!

AKREP YENİ BÖLÜM FRAGMANINI BURADAN İZLEYEBİLİRSİNİZ!

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