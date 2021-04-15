Akrep canlı izle! Star Tv Akrep canlı izle! 15 Nisan Akrep yeni bölüm canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu?

Star TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Akrep dizisi ne zaman diye merak ediliyor. Akrep son bölümde neler oldu? Akrep ne zaman, saat kaçta? Akrep yeni bölüm fragmanı izle! Akrep son bölümde neler oldu? Akrep son bölüm full izle! Akrep 18. Bölüm fragmanı izle! Akrep canlı izle! Star Tv Akrep canlı izle! 15 Nisan Akrep yeni bölüm canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu?

Star TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Akrep dizisi ne zaman diye merak ediliyor. Akrep son bölümde neler oldu? Akrep ne zaman, saat kaçta? Akrep yeni bölüm fragmanı izle! Akrep son bölümde neler oldu? Akrep son bölüm full izle! Akrep 18. Bölüm fragmanı izle! Akrep canlı izle! Star Tv Akrep canlı izle! 15 Nisan Akrep yeni bölüm canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde…

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AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Merve, Aras sayesinde Ahmet'in elinden kurtulurken, bu defa Ayşem, Ferda'yı görmeye geldiği sırada saldırıya uğrar. Ahmet, haberi alınca Ayşem'in kaldırıldığı hastaneye koşar. Hastanede Ahmet'in karşısına ailesini ondan korumak için her şeyi yapmaya hazır Perihan dikilir. Kızı Ayşem'den ne pahasına olursa olsun vazgeçmeyen Ahmet, Ayşem'e saldıranın cezasını en ağır şekilde keser.

Perihan, Can'ın babasının Aras olduğunu öğrenir. Aras'la hesaplaşmasını bir kenara bırakarak başındaki en büyük dert olan Ahmet'in ipini çekmek için Aras'a anlaşma teklif eder. Aras'ın mükafatı oğlu Can'a kavuşmak olacaktır. Perihan'ın hiç hesaplayamadığı şey ise torunu Şahin'in yapacaklarıdır.

Hakan, Duru ve Aras'ın öpüşmesinin görüntülerini ele geçirir ve görüntüleri Şahin'e karşı şantaj malzemesi olarak kullanır. Hakan, bu sayede Şahin'den para koparacağını düşünürken işler hiç de planladığı gibi gitmez. Şahin'in Hakan'la arasındaki çatışma herkesin hayatını kökünden değiştirecektir.

AKREP SON BÖLÜM İZLE!

AKREP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Akrep 15 Nisan 2021 (Bugün), Star Tv ekranlarında saat 20.00'de yayınlanacaktır.

AKREP DİZİSİ OYUNCULARI KİMDİR?

Demet Akbağ

Evrim Alasya

Bekir Aksoy

Yusuf Çim

Aslı Melisa Uzun

Beril Pozam

Demet Gül

Esila Umut

Taha Baran Özbek

Müge Su Şahin

Ahsen Türkyılmaz

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AKREP 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!